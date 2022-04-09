В США призывали «все страны» прекратить импорт энергоресурсов из России

Член палаты представителей США Марси Каптур призвала «все страны» мира перестать импортировать нефть, уголь и газ из России. Такое заявление политик сделала на фоне ситуации на Украине. Со стенограммой выступления Каптур в конгрессе ознакомился RT.

«Все страны должны поставить Украине необходимое ей вооружение и средства обороны. Все страны должны прекратить импорт российского угля, нефти и газа. Все страны должны закручивать санкционные гайки туже и туже», — сказала конгрессвумен.



Кроме того, она добавила, что так называемому свободному миру следует незамедлительно «дать совместный отпор» России и «отразить натиск зла» на Украину.

При этом американский министр финансов Джанет Йеллен заявляла, что эмбарго на экспорт российской нефти приведёт к стремительному росту цен.

По словам главы Минфина Германии Кристиана Линднера, стремительный отказ от российского газа нанесёт ЕС больше вреда, чем России.

Российский уголь, как и другие энергоресурсы, также пользуется спросом за рубежом. Например, зимой посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что с января по октябрь 2021 года экспорт российского угля в Китай достиг 47,85 млн тонн, что сделало Москву вторым по величине источником импортного угля в стране после Индонезии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. Соответствующее решение было принято после обращения глав ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в отражении агрессии со стороны Украины.