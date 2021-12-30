Посол рассказал о торгово-экономическом сотрудничестве России и Китая

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй рассказал о двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве.

«Несмотря на двойное испытание эпидемией и глобальным экономическим спадом, китайско-российские торгово-экономические отношения в этом году продолжают активно развиваться, и ожидается, что их объём за год превысит $140 млрд, что является рекордным показателем», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество России и Китая характеризуется фундаментальной стабильностью, высоким качеством и устойчивостью.

Как отметил Чжан Ханьхуэй, китайский импорт угля, природного газа и электроэнергии из России существенно вырос, причём с января по октябрь 2021 года экспорт угля в КНР достиг 47,85 млн тонн, что сделало Россию вторым по величине источником импортного угля в Китае после Индонезии.

«В настоящее время Россия стабильно занимает первое место в китайском импорте энергоносителей, второе место в импорте сырой нефти и первое место в импорте электроэнергии, а Китай является крупнейшим торговым партнёром России, крупнейшим покупателем российской говядины и так далее», — сказал посол.

Он напомнил, что для достижения цели по выходу к 2024 году на объём торговли в $200 млрд обе страны завершили подготовку дорожной карты по высококачественному развитию торговли товарами и услугами между Россией и Китаем.

Ранее, как сообщала НСН, власти Москвы рассказали о поставках несырьевой неэнергетической продукции в страны АТР.