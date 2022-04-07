Главы МИД ЕС 11 апреля обсудят возможность эмбарго на поставки российской нефти

Нефтяное эмбарго против России не входит в готовящийся пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник (11 апреля. — RT)», — цитирует ТАСС Борреля.

Комментируя тот факт, что послы ЕС не смогли согласовать пятый пакет санкций против России, он выразил надежду, что этот блок ограничительных мер удастся принять «сегодня, в крайнем случае завтра».

Ранее появилась информация о том, что дипломаты Евросоюза не смогли утвердить новый пакет санкций против России, предложенный Еврокомиссией, из-за технических вопросов о запрете на импорт угля.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее заявил, что он разочарован переговорами по пятому пакету санкций ЕС против России из-за отсутствия в нём мер против российской нефти.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Венгрия не поддержит санкции Евросоюза на российские нефть и газ.