В США заявили, что отказ от импорта российских энергоносителей «займёт некоторое время»

Отказ от закупок российских энергоносителей «займёт некоторое время». Об этом в интервью CNN заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

«Мы предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в США. Это займёт некоторое время», — приводит его слова ТАСС.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

Позднее страны G7 обсудили возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов.

Экономист Ричард Вернер в интервью RT рассказал об ущербе европейской экономике из-за заявлений об отказе от поставок энергоносителей из России.