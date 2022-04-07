В США заявили, что отказ от импорта российских энергоносителей «займёт некоторое время»
«Мы предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в США. Это займёт некоторое время», — приводит его слова ТАСС.
8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.
Позднее страны G7 обсудили возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов.
Экономист Ричард Вернер в интервью RT рассказал об ущербе европейской экономике из-за заявлений об отказе от поставок энергоносителей из России.