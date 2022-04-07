В США заявили, что отказ от импорта российских энергоносителей «займёт некоторое время»

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Отказ от закупок российских энергоносителей «займёт некоторое время». Об этом в интервью CNN заявил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх.

«Мы предприняли действия для запрета импорта российских энергоносителей в США. Это займёт некоторое время», — приводит его слова ТАСС.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

Позднее страны G7 обсудили возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов.

Экономист Ричард Вернер в интервью RT рассказал об ущербе европейской экономике из-за заявлений об отказе от поставок энергоносителей из России.

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