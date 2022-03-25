Страны G7 обсудили возможность новых высвобождений нефти из резервов
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«Да, (идеи по высвобождению нефти из резервов. — RT) поднимались, особенно в ходе встречи G7», — передаёт РИА Новости заявление Салливана.
По его словам, также обсуждались инструменты для стабилизации мировых цен на нефть.
8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.
Позднее главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей.
По мнению бывшего комиссара Техасской железнодорожной комиссии США Райана Ситтона, миру потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заменить Россию на рынке нефти.