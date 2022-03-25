Страны G7 обсудили возможность новых высвобождений нефти из резервов

Страны G7 обсудили возможность новых высвобождений нефти из стратегических резервов, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Да, (идеи по высвобождению нефти из резервов. — RT) поднимались, особенно в ходе встречи G7», — передаёт РИА Новости заявление Салливана.

По его словам, также обсуждались инструменты для стабилизации мировых цен на нефть.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

Позднее главы энергетических ведомств стран G7 условились стремиться к сдерживанию зависимости от российских энергоносителей.

По мнению бывшего комиссара Техасской железнодорожной комиссии США Райана Ситтона, миру потребуется от пяти до десяти лет, чтобы заменить Россию на рынке нефти.