Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новые поставки СПГ из США в Евросоюз
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«Речь идёт о дополнительном СПГ из США для Европейского союза, что заменяет российский СПГ», — объявила она.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники.
Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.