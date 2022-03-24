Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новые поставки СПГ из США в Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом партнёрстве» ЕС и США, в рамках которого ожидаются дополнительные поставки в Евросоюз сжиженного природного газа из Соединённых Штатов взамен российского.

«Речь идёт о дополнительном СПГ из США для Европейского союза, что заменяет российский СПГ», — объявила она.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники.

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.