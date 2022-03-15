Замглавы ЕК Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа

Задача сокращения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов очень сложна, но выполнима. Такое мнение выразил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Мы хотим как можно сильнее и быстрее сократить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива из России. Это чрезвычайно трудная задача, но это возможно», — цитирует ТАСС Шефчовича.

По его словам, для этого потребуется развивать инфраструктуру по доставке сжиженного природного газа.

Замглавы ЕК также отметил важность дополнительного взаимодействия между США и ЕС в сфере энергетической безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники.

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.