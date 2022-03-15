Замглавы ЕК Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа
«Мы хотим как можно сильнее и быстрее сократить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива из России. Это чрезвычайно трудная задача, но это возможно», — цитирует ТАСС Шефчовича.
По его словам, для этого потребуется развивать инфраструктуру по доставке сжиженного природного газа.
Замглавы ЕК также отметил важность дополнительного взаимодействия между США и ЕС в сфере энергетической безопасности.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники.
8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.
По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.