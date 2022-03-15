Замглавы ЕК Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа

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Задача сокращения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов очень сложна, но выполнима. Такое мнение выразил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Мы хотим как можно сильнее и быстрее сократить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива из России. Это чрезвычайно трудная задача, но это возможно», — цитирует ТАСС Шефчовича.

По его словам, для этого потребуется развивать инфраструктуру по доставке сжиженного природного газа.

Замглавы ЕК также отметил важность дополнительного взаимодействия между США и ЕС в сфере энергетической безопасности. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его на возобновляемые источники. 

8 марта американский президент Джо Байден сообщил, что США вводят запрет на импорт российских нефти и газа.

По его словам, в Вашингтоне понимают, что их европейские партнёры не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который также состоит в российской делегации на переговорах с Украиной, в интервью RT Arabic напомнил, что заместить российские нефть и газ в Европе чем-либо другим на 100% невозможно.

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