В МИД Белоруссии заявили о зачистке Западом альтернативных точек зрения в ООН

Короткая ссылка
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Запад давно зачищает ООН от альтернативных точек зрения и использует международную организацию в своих целях.
В МИД Белоруссии заявили о зачистке Западом альтернативных точек зрения в ООН
  • Gettyimages.ru
  • © da-kuk

По словам Глаза, смысл многосторонней дипломатии — в учёте интересов многих игроков и достижении широких компромиссов, но Запад зачищает в ООН альтернативные точки зрения.

«Простыми словами: эта коалиция уже давно зачищает ООН и другие международные организации от всех альтернативных точек зрения, подчиняя и используя их для достижения исключительно своих политических и экономических целей, создания выгоды своим крупным корпорациям», — заявил он РИА Новости.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить