В МИД Белоруссии заявили о зачистке Западом альтернативных точек зрения в ООН

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Запад давно зачищает ООН от альтернативных точек зрения и использует международную организацию в своих целях.

По словам Глаза, смысл многосторонней дипломатии — в учёте интересов многих игроков и достижении широких компромиссов, но Запад зачищает в ООН альтернативные точки зрения.

«Простыми словами: эта коалиция уже давно зачищает ООН и другие международные организации от всех альтернативных точек зрения, подчиняя и используя их для достижения исключительно своих политических и экономических целей, создания выгоды своим крупным корпорациям», — заявил он РИА Новости.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.