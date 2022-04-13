В МИД Белоруссии заявили о зачистке Западом альтернативных точек зрения в ООН
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По словам Глаза, смысл многосторонней дипломатии — в учёте интересов многих игроков и достижении широких компромиссов, но Запад зачищает в ООН альтернативные точки зрения.
«Простыми словами: эта коалиция уже давно зачищает ООН и другие международные организации от всех альтернативных точек зрения, подчиняя и используя их для достижения исключительно своих политических и экономических целей, создания выгоды своим крупным корпорациям», — заявил он РИА Новости.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.
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