Экс-президент Боливии связал приостановку России в СПЧ ООН с политикой США

Экс-президент Болиивии Эво Моралес назвал лицемерным шагом со стороны США и НАТО приостановку участия России в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН).

«Исключение России из СПЧ — лицемерный шаг США и НАТО... Они пытаются заставить все страны мира присоединиться к их политике вторжений, смерти и гонки вооружений», — написал он в Twitter.

Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа осудил приостановку участия России в СПЧ.