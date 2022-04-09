Экс-президент Боливии связал приостановку России в СПЧ ООН с политикой США

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Экс-президент Болиивии Эво Моралес назвал лицемерным шагом со стороны США и НАТО приостановку участия России в Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН).

«Исключение России из СПЧ — лицемерный шаг США и НАТО... Они пытаются заставить все страны мира присоединиться к их политике вторжений, смерти и гонки вооружений», — написал он в Twitter.

Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.

Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа осудил приостановку участия России в СПЧ.

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