Глава МИД Венесуэлы осудил приостановку участия России в СПЧ

Власти Венесуэлы считают неправильным решение о приостановке участия России в Совете ООН по правам человека. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа.

«Как член — основатель ООН Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает свою приверженность принципам и мандату её Уставу и не приемлет решение приостановить участие России в СПЧ ООН», — написал он в Twitter.

Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья выразил опасение, что приостановка членства России в СПЧ ООН создаёт риски аналогичных шагов в отношении других стран, отстаивающих свою независимость.

Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.