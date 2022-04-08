Глава МИД Венесуэлы осудил приостановку участия России в СПЧ
«Как член — основатель ООН Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает свою приверженность принципам и мандату её Уставу и не приемлет решение приостановить участие России в СПЧ ООН», — написал он в Twitter.
Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья выразил опасение, что приостановка членства России в СПЧ ООН создаёт риски аналогичных шагов в отношении других стран, отстаивающих свою независимость.
Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.
Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.