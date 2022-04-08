В МИД Кубы заявили о рисках приостановки участия России в СПЧ для других стран

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Приостановка членства России в Совете ООН по правам человека создаёт риски аналогичных шагов в отношении других стран, отстаивающих свою независимость. Об этом в четверг заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

«Приостановка членства России в Совете (ООН. — RT) по правам человека никак не способствует мирному, согласованному и долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Сегодня это Россия, а завтра это может быть любая из стран юга, которые не преклоняются перед доминированием и отстаивают свою независимость», — написал он в Twitter.

Ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал резолюцию о приостановке участия России в Совете ООН по правам человека политически мотивированной.

Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.

Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.

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