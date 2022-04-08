В МИД Кубы заявили о рисках приостановки участия России в СПЧ для других стран
«Приостановка членства России в Совете (ООН. — RT) по правам человека никак не способствует мирному, согласованному и долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Сегодня это Россия, а завтра это может быть любая из стран юга, которые не преклоняются перед доминированием и отстаивают свою независимость», — написал он в Twitter.
Ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал резолюцию о приостановке участия России в Совете ООН по правам человека политически мотивированной.
Генеральная ассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека.
Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.