Advance: Европа будет вынуждена отказаться от российского газа из-за давления США

Европейские страны будут вынуждены ввести эмбарго на поставки российского газа из-за давления со стороны Вашингтона. Об этом заявил аналитик Антун Роша в статье для хорватского издания Advance.

«Если Европа воспротивится американским требованиям отказаться от российского газа, ей заявят, что она недостаточно поддерживает Украину, делает это формально, а сама за кулисами «эгоистично» заключает энергетические сделки с Россией», — заявил Роша.

Он заключил, что европейские страны сегодня оказались в безвыходном положении.

«США будут давить на ЕС, чтобы тот ударил по России, по выражению американцев, «ещё больнее». Понятно, почему Евросоюз особо не спешит предпринимать меры такого рода, ведь эту «боль» почувствует и сам блок», — заключил он.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.

В свою очередь, член палаты представителей США Марси Каптур призвала «все страны» мира перестать импортировать нефть, уголь и газ из России.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил опасение, что Соединённые Штаты готовы «впиться зубами» в энергетический рынок Европы.