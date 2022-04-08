Чижов: запрет ЕС на импорт угля не окажет значительного влияния на экономику России

Введение эмбарго на импорт российского угля со стороны ЕС не окажет значительного влияния на экономику России. Об этом заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Уголь, в отличие от газа, очень легко перенаправить в другое направление. Покупателей российского угля, несмотря на все стенания на экологические темы, в мире достаточно много», — приводит РИА Новости его слова.

Чижов отметил, что заявления «о сильном ударе по российской экономике» являются явным преувеличением.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине.

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.