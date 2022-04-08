Чижов: запрет ЕС на импорт угля не окажет значительного влияния на экономику России

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Введение эмбарго на импорт российского угля со стороны ЕС не окажет значительного влияния на экономику России. Об этом заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.
Чижов: запрет ЕС на импорт угля не окажет значительного влияния на экономику России
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«Уголь, в отличие от газа, очень легко перенаправить в другое направление. Покупателей российского угля, несмотря на все стенания на экологические темы, в мире достаточно много», — приводит РИА Новости его слова.

Чижов отметил, что заявления «о сильном ударе по российской экономике» являются явным преувеличением.

Ранее Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций в связи со спецоперацией ВС России на Украине. 

В соответствии с ним с августа 2022 года ЕС вводит запрет на импорт угля и других твёрдых ископаемых видов топлива, если они экспортируются из России.

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