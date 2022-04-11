Лавров: слова Борреля говорят о том, что ЕС делал из Украины плацдарм для подавления России

Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о приверженности военному сценарию на Украине говорят о том, что из Киева делают плацдарм для подавления России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

Лавров назвал такие заявления очень серьёзным разворотом даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США стали проводить после начала специальной военной операции России.

Речь идёт о политике, которая отражает озлобленность и в чём-то даже остервенелость, добавил министр.

«Извините за недипломатичные выражения, и (политике. — RT) которая определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России вот той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны, несмотря на исчезновение и Варшавского договора, и Советского Союза, всё время продвигал, и продвигал близко к нашим границам, вопреки всем дававшимся обещаниям не расширять НАТО, вопреки заявлениям, что мы больше не противники, ну и многое другое», — цитирует Лаврова ТАСС.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно после его заявления.

11 апреля глава дипломатии ЕС подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».