Лавров: слова Борреля говорят о том, что ЕС делал из Украины плацдарм для подавления России
- РИА Новости
Лавров назвал такие заявления очень серьёзным разворотом даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США стали проводить после начала специальной военной операции России.
Речь идёт о политике, которая отражает озлобленность и в чём-то даже остервенелость, добавил министр.
«Извините за недипломатичные выражения, и (политике. — RT) которая определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России вот той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны, несмотря на исчезновение и Варшавского договора, и Советского Союза, всё время продвигал, и продвигал близко к нашим границам, вопреки всем дававшимся обещаниям не расширять НАТО, вопреки заявлениям, что мы больше не противники, ну и многое другое», — цитирует Лаврова ТАСС.
9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно после его заявления.
11 апреля глава дипломатии ЕС подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».