Лавров: слова Борреля говорят о том, что ЕС делал из Украины плацдарм для подавления России

Короткая ссылка
Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о приверженности военному сценарию на Украине говорят о том, что из Киева делают плацдарм для подавления России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».
Лавров: слова Борреля говорят о том, что ЕС делал из Украины плацдарм для подавления России
  • РИА Новости

Лавров назвал такие заявления очень серьёзным разворотом даже в той политике, которую Евросоюз и в целом Запад под руководством США стали проводить после начала специальной военной операции России.

Речь идёт о политике, которая отражает озлобленность и в чём-то даже остервенелость, добавил министр.

«Извините за недипломатичные выражения, и (политике. — RT) которая определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России вот той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание холодной войны, несмотря на исчезновение и Варшавского договора, и Советского Союза, всё время продвигал, и продвигал близко к нашим границам, вопреки всем дававшимся обещаниям не расширять НАТО, вопреки заявлениям, что мы больше не противники, ну и многое другое», — цитирует Лаврова ТАСС.

9 апреля Жозеп Боррель выступил за военное разрешение украинского кризиса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Боррель должен быть отправлен в отставку немедленно после его заявления.

11 апреля глава дипломатии ЕС подтвердил стремление Евросоюза к решению украинского кризиса «на поле боя».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить