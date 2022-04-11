Посол Франции на Украине сообщил о прибытии во Львов группы жандармов

Французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил о прибытии во Львов группы жандармов с целью «расследования военных преступлений».

Об этом глава французского диппредставительства написал в своём Twitter.

«Рад приветствовать группу жандармов... которые прибыли содействовать украинским коллегам в проведении расследований военных преступлений, совершённых вокруг Киева», — заявил посол.

3 апреля Минобороны России опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга назвала провокацию в Буче преступлением украинских властей.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал целью провокации в Буче срыв российско-украинских переговоров.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что страны Запада не отреагировали на российские доказательства сфабрикованности ситуации в Буче.