Daily Mail: в Британии ограничили продажу масла из-за дефицита

Сеть супермаркетов Waitrose в Великобритании ввела ограничения на продажу масла из-за дефицита, связанного с ситуацией на Украине — в одни отпускают не более двух бутылок.

Как сообщает Daily Mail, с 8 апреля в магазинах торговой сети появились таблички с предупреждением об ограничении продажи всех кулинарных масел на фоне дефицита из-за происходящего на Украине. Отмечается, что государство обеспечивает порядка 80% потребления масла в Великобритании.

«Мы хотим гарантировать, что у клиентов по-прежнему будет выбор растительного масла, поэтому мы просим их покупать не более двух единиц каждому», — следует из заявления Waitrose.

Ещё одна суть супермаркетов Sainsbury's предупредила покупателей о том, что в некоторых продуктах подсолнечное масло будет заменено на рапсовое.

Владелец британской закусочной ранее рассказал о кризисе поставок масла и росте цен на рыбу.

Кроме того, по данным Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.