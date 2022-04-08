Посла Польши в Москве вызвали в МИД России

Короткая ссылка
Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД России. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.
Посла Польши в Москве вызвали в МИД России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, дополнительная информация по этому вопросу будет передана позднее.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что высылками российских дипломатов Запад пытается «политически наказать» Россию.

По мнению Захаровой, цель подобных действий — «обескровить» российские посольства. 

Она напомнила, что, в частности, Польша приняла решение выслать 45 российских дипломатов.

Кроме того, в МИД НидерландовБельгии и Чехии объявили о высылке российских дипломатов.

В российском посольстве в Вашингтоне призвали отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить