Посла Польши в Москве вызвали в МИД России

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД России. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, дополнительная информация по этому вопросу будет передана позднее.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что высылками российских дипломатов Запад пытается «политически наказать» Россию.

По мнению Захаровой, цель подобных действий — «обескровить» российские посольства.

Она напомнила, что, в частности, Польша приняла решение выслать 45 российских дипломатов.

Кроме того, в МИД Нидерландов, Бельгии и Чехии объявили о высылке российских дипломатов.

В российском посольстве в Вашингтоне призвали отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии.