Посольство России в США прокомментировало высылку российских дипломатов из стран Европы

Москва призывает США и их партнёров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне.

В российской дипмиссии в Вашингтоне выразили слова поддержки коллегам, «столкнувшимся с недружественными действиями западных государств».

«Приветствие же Недом Прайсом решения о выдворении наших сотрудников расцениваем как противоречащее заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем», — говорится в сообщении в Telegram.

Российское посольство призвало США и их партнёров «отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, так необходимой в условиях международной напряжённости».

Так, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты приветствуют высылку российских дипломатов из ряда европейских стран.

Ранее МИД Нидерландов объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.

В МИД Бельгии заявили, что 21 российский дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.

Позднее МИД Чехии объявил российского дипломата персоной нон грата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ответ на недружественные меры в отношении российских загранучреждений за рубежом будут предприняты контрмеры.