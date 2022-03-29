МИД Чехии объявил российского дипломата персоной нон грата
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«МИД Чехии проинформировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Уточняется, что сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов.
Ранее МИД Нидерландов объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.