МИД Чехии объявил российского дипломата персоной нон грата

В МИД Чехии объявили российского дипломата персоной нон грата.

«МИД Чехии проинформировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Уточняется, что сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов.

Ранее МИД Нидерландов объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.