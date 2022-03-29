МИД Чехии объявил российского дипломата персоной нон грата

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В МИД Чехии объявили российского дипломата персоной нон грата.
МИД Чехии объявил российского дипломата персоной нон грата
  • Gettyimages.ru
  • © Maria Riedinger / EyeEm

«МИД Чехии проинформировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства персоной нон грата. Совместно с нашими союзниками мы ограничиваем присутствие российских спецслужб в ЕС», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Уточняется, что сотрудник должен покинуть Чехию в течение 72 часов.

Ранее МИД Нидерландов объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.

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