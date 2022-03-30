В США поприветствовали высылку российских дипломатов из ряда европейских стран

Соединённые Штаты приветствуют высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Соединённые Штаты привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнёрами, чтобы продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию», — цитирует Интерфакс Прайса.

По его словам, США едины со своими партнёрами в защите их национальной безопасности.

Ранее МИД Нидерландов объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.

В МИД Бельгии заявили, что 21 российский дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.

Позднее МИД Чехии объявил российского дипломата персоной нон грата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ответ на недружественные меры в отношении российских загранучреждений за рубежом будут предприняты контрмеры.