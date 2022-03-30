В США поприветствовали высылку российских дипломатов из ряда европейских стран

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Соединённые Штаты приветствуют высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Соединённые Штаты привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнёрами, чтобы продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию», — цитирует Интерфакс Прайса.

По его словам, США едины со своими партнёрами в защите их национальной безопасности.

Ранее МИД Нидерландов объявил о высылке из страны 17 российских дипломатов.

В МИД Бельгии заявили, что 21 российский дипломат должен покинуть страну в течение 15 дней.

Позднее МИД Чехии объявил российского дипломата персоной нон грата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ответ на недружественные меры в отношении российских загранучреждений за рубежом будут предприняты контрмеры.

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