Захарова: Запад пытается «политически наказать» Россию высылками российских дипломатов
- РИА Новости
«Это демонстративная позиция коллективного Запада, обвиняющего нас в создании кризиса и пытающегося таким образом наказать (Россию. — RT) политически», — заявила она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По мнению Захаровой, цель подобных действий — «обескровить» российские посольства.
Она напомнила, что, в частности, Польша приняла решение выслать 45 российских дипломатов.
«Это делается специально, чтобы Россия не могла быть представлена своим голосом в этих странах ни политическими контактами, ни информационной позицией», — заключила Захарова.
Ранее МИД Нидерландов, Бельгии и Чехии объявили о высылке российских дипломатов.
В российском посольстве в Вашингтоне призвали отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии.