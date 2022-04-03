Захарова: Запад пытается «политически наказать» Россию высылками российских дипломатов

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что высылками российских дипломатов Запад пытается «политически наказать» Россию.
Захарова: Запад пытается «политически наказать» Россию высылками российских дипломатов
  • РИА Новости

«Это демонстративная позиция коллективного Запада, обвиняющего нас в создании кризиса и пытающегося таким образом наказать (Россию. — RT) политически», — заявила она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По мнению Захаровой, цель подобных действий — «обескровить» российские посольства. 

Она напомнила, что, в частности, Польша приняла решение выслать 45 российских дипломатов.

«Это делается специально, чтобы Россия не могла быть представлена своим голосом в этих странах ни политическими контактами, ни информационной позицией», — заключила Захарова.

Ранее МИД Нидерландов, Бельгии и Чехии объявили о высылке российских дипломатов.

В российском посольстве в Вашингтоне призвали отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии.

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