Захарова: Запад пытается «политически наказать» Россию высылками российских дипломатов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что высылками российских дипломатов Запад пытается «политически наказать» Россию.

«Это демонстративная позиция коллективного Запада, обвиняющего нас в создании кризиса и пытающегося таким образом наказать (Россию. — RT) политически», — заявила она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По мнению Захаровой, цель подобных действий — «обескровить» российские посольства.

Она напомнила, что, в частности, Польша приняла решение выслать 45 российских дипломатов.

«Это делается специально, чтобы Россия не могла быть представлена своим голосом в этих странах ни политическими контактами, ни информационной позицией», — заключила Захарова.

Ранее МИД Нидерландов, Бельгии и Чехии объявили о высылке российских дипломатов.

В российском посольстве в Вашингтоне призвали отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии.