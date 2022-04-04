В Австрии не исключили возможной высылки российских дипломатов

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу OE24 заявил, что допускает возможность высылки российских дипломатов из страны.

«Глава МИД не исключает высылки российских дипломатов из Австрии», — говорится в сообщении телеканала.

На вопрос, почему Австрия до сих пор не выслала ни одного российского дипломата, Шалленберг напомнил, что является «первым министром иностранных дел Второй республики», объявившим российского дипломата персоной нон грата.

Ранее Bild со ссылкой на источники сообщил, что в ФРГ рассматривают вопрос о высылке около 100 сотрудников дипломатических представительств России.

18 марта МИД Литвы объявил персонами нон грата четырёх российских дипломатов.

В тот же день о высылке российских дипломатов объявили Болгария, Латвия и Эстония.