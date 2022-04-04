Сенатор Ковитиди отреагировала на слова Макрона по поводу поставок российских нефти и угля

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Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, прокомментировала в беседе с RT заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что новые санкции против России должны предусматривать ограничение поставок нефти и угля.
Сенатор Ковитиди отреагировала на слова Макрона по поводу поставок российских нефти и угля
  • РИА Новости

Как напомнила Ковитиди, российская сторона уже запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией Киева в городе Буче.

«Попытка прикрыть внутреннюю проблематику латаным одеялом украинских проблем принесёт лишь сиюминутный подъём рейтинга Макрона, но не сможет решить глобальные проблемы французов», — подчеркнула сенатор.

Ранее Макрон выступил за введение санкций, которые коснутся поставок российских нефти и угля из-за ситуации в Буче.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны Киева в Буче.

Накануне Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

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