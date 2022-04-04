Сенатор Ковитиди отреагировала на слова Макрона по поводу поставок российских нефти и угля
- РИА Новости
Как напомнила Ковитиди, российская сторона уже запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией Киева в городе Буче.
«Попытка прикрыть внутреннюю проблематику латаным одеялом украинских проблем принесёт лишь сиюминутный подъём рейтинга Макрона, но не сможет решить глобальные проблемы французов», — подчеркнула сенатор.
Ранее Макрон выступил за введение санкций, которые коснутся поставок российских нефти и угля из-за ситуации в Буче.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать провокацию со стороны Киева в Буче.
Накануне Россия запросила заседание Совбеза ООН на понедельник, 4 апреля, в связи с «вопиющей провокацией украинских радикалов» в украинском городе Буче.
3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.