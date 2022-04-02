Handelsblatt: странам Запада грозит раскол в случае усиления антироссийских санкций

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Усиление санкций в отношении России станет «тестом на прочность» для стран Запада и может нарушить единство среди них, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Handelsblatt: странам Запада грозит раскол в случае усиления антироссийских санкций
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Как сообщает РИА Новости, среди последствий ужесточения санкционного давления на Россию большие траты на энергию и продукты питания, потеря рабочих мест и прибытие миллионов беженцев.

«В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жёстче, как и негативные последствия для нас», — говорится в статье.

В материале отмечается, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада.

Ранее Соединённые Штаты ввели очередные санкции в отношении России.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что введённые западными странами ограничительные меры против России возвращаются на Запад бумерангом.

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