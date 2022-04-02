Handelsblatt: странам Запада грозит раскол в случае усиления антироссийских санкций
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Как сообщает РИА Новости, среди последствий ужесточения санкционного давления на Россию большие траты на энергию и продукты питания, потеря рабочих мест и прибытие миллионов беженцев.
«В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жёстче, как и негативные последствия для нас», — говорится в статье.
В материале отмечается, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада.
Ранее Соединённые Штаты ввели очередные санкции в отношении России.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что введённые западными странами ограничительные меры против России возвращаются на Запад бумерангом.