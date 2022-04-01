Экономист назвала неверными слова представителя Белого дома о «накачивании рубля»

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с RT прокомментировала заявление директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд о том, что Центробанк и правительство России «искусственно накачивают рубль».

«Дело в том, что каждая валюта ценится в тех или иных пределах, исходя из того, чем она обеспечена. Российский рубль по определению не может быть накачен, потому что он обеспечен самыми дорогими в мире природными ресурсами», — пояснила Финогенова.

Россия, как отметила эксперт, настолько богата природными ресурсами, что заявлять об «искусственном накачивании рубля» в корне неверно.

«Сейчас в условиях санкций произошло, я бы сказала, искусственное ослабление рубля к доллару... Доллар является мировой расчётной валютой, и, соответственно, стоимость всех ресурсов привязана к американской валюте. А ситуация, когда доллар искусственным образом привязывается к богатейшим ресурсам той или иной страны, неверная. Сейчас она меняется», — сообщила специалист.

По её словам, в настоящее время происходит трансформация в мировой экономике.

Она отметила, что «центр силы смещается из англосаксонской системы в сторону евразийской».

Ранее в Белом доме заявили об «искусственном накачивании рубля» Центробанком и правительством России.

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами.