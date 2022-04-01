Финансовый аналитик Антонов рассказал о возможных перспективах укрепления рубля
Специалист подчеркнул, что слишком дешёвый рубль не выгоден для бюджета.
«Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти, исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», — отметил Антонов в беседе с агентством «Прайм».
Он добавил, что «даже в нынешних условиях доллар может стоить и 50, и 30 рублей».
Официальный курс доллара на 1 апреля установлен на уровне 83,4097 рубля.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решение о переводе расчётов за газ в рубли положительно сказалось на курсе рубля.
Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков перечислил факторы укрепления рубля.