Финансовый аналитик Антонов рассказал о возможных перспективах укрепления рубля

Происходящее сейчас укрепление рубля далеко не предел — процесс в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операций с нею может продолжиться. Об этом заявил главный аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов.

Специалист подчеркнул, что слишком дешёвый рубль не выгоден для бюджета.

«Поэтому курс рубля будут определять монетарные власти, исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», — отметил Антонов в беседе с агентством «Прайм».

Он добавил, что «даже в нынешних условиях доллар может стоить и 50, и 30 рублей».

Официальный курс доллара на 1 апреля установлен на уровне 83,4097 рубля.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решение о переводе расчётов за газ в рубли положительно сказалось на курсе рубля.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков перечислил факторы укрепления рубля.