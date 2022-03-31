Экономист Чирков перечислил факторы укрепления рубля

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков перечислил факторы укрепления рубля.

«Это сверхвысокие цены на энергоносители и на другие товары традиционного экспорта», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Эксперт также отметил эффективную работу Банка России.

«В этих условиях спрос на российский рубль многократно растёт, и это способствует его укреплению», — сказал Чирков.

По его словам, позитива добавила ситуация о частичном переводе российских энергоресурсов на рубль.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.