Силуанов: решение о переводе расчётов за газ в рубли положительно сказалось на курсе рубля

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» заявил, что решение о переводе расчётов за газ в рубли положительно сказалось на курсе рубля.

«Это решение положительно сказалось на курсе рубля по отношению к другим валютам», — приводит его слова ТАСС.

По словам Силуанова, доверие к рублю укрепилось, поскольку российская валюта сегодня обеспечена в том числе и экспортными товарами.

Также глава Минфина считает, что западные партнёры подстроятся под это решение и поймут, что рубль не менее надёжен, чем другие резервные валюты.

Ранее в Минфине заявили, что перевод расчётов за российский газ в рубли позволит топливной отрасли рассчитывать на бесперебойное поступление экспортной выручки, а федеральному бюджету — на стабильные налоговые платежи.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.