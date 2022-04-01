В Белом доме заявили об «искусственном накачивании рубля»

Российские власти ведут «искусственное накачивание рубля». Такое мнение выразила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством России», — цитирует РИА Новости Бедингфилд.

По её словам, «курс рубля больше не может расцениваться как адекватный индикатор положения дел в российской экономике в связи с предпринимаемыми Москвой действиями».

Официальный курс доллара на 1 апреля установлен на уровне 83,4097 рубля.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что решение о переводе расчётов за газ в рубли положительно сказалось на курсе рубля.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.