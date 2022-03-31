Аналитик Разуваев высказался о динамике курса рубля

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев высказался о динамике курса рубля.

В беседе с ФАН он заявил, что в течение марта валютный курс и рынок акций смогли быстро стабилизироваться и вернуться практически к прежним показателям.

«И это заслуга Центрального банка. Они повысили ставки и ввели различные ограничительные меры. У нас в основном акцент делался на ограничения для граждан — это запрет на покупку валюты и так далее. Также иностранцы не могут вывозить деньги из России. Сейчас фактически валютный курс отражает экспорт и импорт», — отметил Разуваев.

Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют для России не имеет смысла.