Сотрудники сферы грузоперевозок Перу перекрыли дороги из-за роста цен на бензин

В Перу работники сферы грузоперевозок перекрыли десятки дорог по всей стране в рамках общенациональной забастовки против повышения цен на топливо и тарифов на проезд по автомагистралям.