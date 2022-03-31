Сотрудники сферы грузоперевозок Перу перекрыли дороги из-за роста цен на бензин
Об этом сообщает агентство Prensa Latina.
Перекрытие дорог может угрожать снабжению столицы республики.
Ранее в Тбилиси полиция задержала демонстрантов, требующих снижения цен на топливо.
В Мадриде сотрудники транспортного сектора устроили забастовку из-за роста цен на топливо.
Караван из 100 грузовиков перекрыл движение в городе Кадис на юго-западе Испании ранее в рамках протеста транспортников из-за роста цен на бензин.
В нескольких городах Франции сотни таксистов протестуют из-за роста цен на топливо.