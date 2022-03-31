Сотрудники сферы грузоперевозок Перу перекрыли дороги из-за роста цен на бензин

Короткая ссылка
В Перу работники сферы грузоперевозок перекрыли десятки дорог по всей стране в рамках общенациональной забастовки против повышения цен на топливо и тарифов на проезд по автомагистралям.

Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Перекрытие дорог может угрожать снабжению столицы республики.

Ранее в Тбилиси полиция задержала демонстрантов, требующих снижения цен на топливо.

В Мадриде сотрудники транспортного сектора устроили забастовку из-за роста цен на топливо.

Караван из 100 грузовиков перекрыл движение в городе Кадис на юго-западе Испании ранее в рамках протеста транспортников из-за роста цен на бензин.

В нескольких городах Франции сотни таксистов протестуют из-за роста цен на топливо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить