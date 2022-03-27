В Тбилиси полиция задержала демонстрантов, требующих снижения цен на топливо

В Тбилиси полиция задержала группу манифестантов, требующих снижения цен на бензин и дизтопливо.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что массовые акции протеста с требованием снижения цен на бензин и дизтопливо прошли 27 марта не только в Тбилиси, но и в Кутаиси.

Участники акций заявляют, что правительство ничего не делает для того, чтобы изменить негативную динамику роста цен. По мнению протестующих, власти могли бы уменьшить цены на топливо, снизив акциз.

Протестующие также заявили, что выступают и против роста цен на продукты и другие товары.

Манифестация на центральных улицах Тбилиси завершилась задержанием полицией до десяти участников акции.

Ранее в Мадриде сотрудники транспортного сектора устроили забастовку из-за роста цен на топливо.