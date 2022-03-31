Французские таксисты устроили протест из-за роста цен на топливо

Сотни таксистов в нескольких городах Франции протестуют из-за роста цен на топливо, сообщает портал UrduPoint.com.

В Париже несколько сотен водителей такси из региона Иль-де-Франс и соседних департаментов собрались у здания Министерства экономики и финансов Франции.

Участники акции требовали мер поддержки, в том числе возврата налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 10% до прежних 5%, плавающую ставку налога на внутреннее потребление энергии и помощь в переходе на электромобили.

Аналогичные акции протеста состоялись также в Нанте и Бордо.

По данным министерства экологии Франции, на прошлой неделе цены на топливо выросли примерно на 14%.

Ранее в Тбилиси полиция задержала демонстрантов, требующих снижения цен на топливо.

До этого в Мадриде сотрудники транспортного сектора устроили забастовку из-за роста цен на топливо.

Караван из 100 грузовиков перекрыл движение в городе Кадис на юго-западе Испании в рамках протеста транспортников из-за роста цен на бензин.