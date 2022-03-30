Мединский заявил о неизменности позиции России по Крыму и Донбассу
- РИА Новости
«Работа продолжается, переговоры продолжаются. Хочу отдельно подчеркнуть, что принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса остаётся неизменной», — сказал он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, затронув в том числе и российско-украинские переговоры в Стамбуле.
Мединский в разговоре с RT рассказал о двух больших ответных шагах России по итогам переговоров с Украиной.