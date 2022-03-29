Мединский рассказал об ответных шагах России по итогам переговоров с Украиной

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в разговоре с RT рассказал об ответных шагах России по итогам переговоров с Украиной.

«Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — на Киевском и Черниговском. Это не прекращение огня — это наше стремление прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях», — объяснил он.

Также он заявил, что второй шаг связан с «возможностью проведения встречи на высшем уровне в момент парафирования министрами иностранных дел подготовленного договора».

При этом Мединский отметил, что для подготовки этого договора нужно пройти очень большой путь.

Ранее глава российской делегации сообщил, что Россия приняла письменные предложения Украины и вскоре на них ответит.

В письменных предложениях, переданных украинской стороной, говорится об отказе Киева от вступления в военные союзы.

Также Мединский сообщил, что предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и «отдельных районов» Донбасса.