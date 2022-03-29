Мединский: Киев обещает не пытаться вернуть Крым и Севастополь военным путём

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Предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса. Об этом в эфире Первого канала заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.
Мединский: Киев обещает не пытаться вернуть Крым и Севастополь военным путём
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путём и заявляет о том, что это возможно только путём переговоров», — процитировал Мединский предложения Украины.

Он также отметил, что предложенные Украиной гарантии безопасности «не распространяются на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей».

«Что такое отдельные районы, формулирует Украина отдельно, и площади этих отдельных районов. А Россия сформулирует так, как она это понимает», — пояснил Мединский.

Ранее Мединский назвал конструктивными переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

По его словам, Москва на переговорах с Киевом настаивает на комплексном договоре с учётом жизненно важных для России позиций.

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