Мединский: Москва настаивает на комплексном договоре с Киевом с учётом важных для России позиций

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Москва на переговорах с Киевом настаивает на комплексном договоре с учётом жизненно важных для России позиций.

Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Мединского, российская сторона настаивает на «комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины, предусматривает ещё целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны».

В том числе речь идёт о демилитаризации и денацификации Украины, «определения и признания Крыма и Донбасса». Кроме того, речь идёт о «целом ряде других договорных позиций».

По мнению Мединского, без рассмотрения и учёта российских позиций, «заключение договора маловероятно».

Также Мединский заявил, что Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, но по основным политическим «фактически топчутся на месте».