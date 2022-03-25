Мединский рассказал о ходе переговоров российской и украинской делегаций
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Он отметил, что переговоры шли с понедельника по пятницу в режиме видеоконференцсвязи и будут продолжаться 26 марта.
Мединский сообщил, что переговоры проходят между экспертными группами, а между главами делегаций идут два-три раза в неделю. Он также заявил, что «последний раз это было вчера вечером».
«Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании российской стороны иметь более содержательные переговоры с Украиной.