Мединский рассказал о ходе переговоров российской и украинской делегаций 

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, но по основным политическим «фактически топчутся на месте».

Он отметил, что переговоры шли с понедельника по пятницу в режиме видеоконференцсвязи и будут продолжаться 26 марта.

Мединский сообщил, что переговоры проходят между экспертными группами, а между главами делегаций идут два-три раза в неделю. Он также заявил, что «последний раз это было вчера вечером».

«Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим мы фактически топчемся на месте», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании российской стороны иметь более содержательные переговоры с Украиной.