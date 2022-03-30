Песков: Мединский дополнительно разъяснит СМИ итоги переговоров с Киевом

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский даст дополнительные разъяснения для СМИ по итогам переговоров с Киевом в среду, 30 марта.

«Мой коллега Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать», — сказал пресс-секретарь президента.

Отвечая на вопрос, доложил ли уже Мединский президенту об итогах переговоров, Песков сказал:«Ну а как вы думаете? Нет, утаил».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, затронув в том числе и российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в разговоре с RT рассказал о двух больших ответных шагах России по итогам переговоров с Украиной.