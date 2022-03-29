Путин обсудил с Макроном российско-украинские переговоры в Стамбуле
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- © Alexei Nikolsky/Kremlin Pool
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учётом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», — говорится в сообщении.
Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в разговоре с RT рассказал о двух больших ответных шагах России по итогам переговоров с Украиной.