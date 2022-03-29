Путин обсудил с Макроном российско-украинские переговоры в Стамбуле

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, затронув в том числе и российско-украинские переговоры в Стамбуле.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учётом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», — говорится в сообщении.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский в разговоре с RT рассказал о двух больших ответных шагах России по итогам переговоров с Украиной.