В Белом доме заявили о готовности США расширить антироссийские санкции

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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что США рассматривают введение новых рестрикций в отношении России, включая расширение уже введённых санкций, из-за событий на Украине.
В Белом доме заявили о готовности США расширить антироссийские санкции
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«Мы продолжим оказывать санкционное давление и не ожидаем, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем», — приводит РИА Новости её заявление.

По словам Бедингфилд, давление включает расширение уже введённых ограничений и их ужесточение.

24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.

Американский президент Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения.

В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.

Кроме того, новые ограничения Минфина США распространяются на сделки с золотом, имеющие отношение к Центробанку России.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы.

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