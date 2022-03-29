В Белом доме заявили о готовности США расширить антироссийские санкции
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«Мы продолжим оказывать санкционное давление и не ожидаем, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем», — приводит РИА Новости её заявление.
По словам Бедингфилд, давление включает расширение уже введённых ограничений и их ужесточение.
24 марта США объявили о новых санкциях против России в ответ на специальную военную операцию на Украине.
Американский президент Джо Байден в ходе визита на польско-украинскую границу заявил, что намерен ввести против России новые жёсткие ограничения.
В частности, под санкции подпали 328 депутатов Госдумы и десятки российских предприятий, относящихся к оборонному сектору.
Кроме того, новые ограничения Минфина США распространяются на сделки с золотом, имеющие отношение к Центробанку России.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономике стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы.