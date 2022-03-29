В Крыму призвали ООН прекратить дискриминацию русских в странах Запада

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в рамках выступления на 49-й сессии Совета по правам человека ООН призвал прекратить дискриминацию русских в западных странах.

«Неприемлемо, что дискриминации подвергаются самые незащищённые группы лиц», — цитирует РИА Новости его заявление.

В качестве примера он привёл избиения и издевательства в отношении русских школьников и учащихся детских садов в странах ЕС.

Чегринец пояснил, что в Великобритании школьника младших классов вызвали к доске и в унизительной форме требовали объяснить действия президента России Владимира Путина, а в чешской школе повесили фотографии русских детей на доску позора.

По его словам, русофобию и белорусофобию, которые набирают обороты в европейских странах, необходимо прекратить.

«Мы должны оказать максимальную поддержку нашим соотечественникам. Любые конфликты на почве этнической принадлежности недопустимы», — подчеркнул Чегринец.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что во многих странах мира ведётся настоящая травля русских.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила, что ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни.

Официальный представитель управления верховного комиссара по правам человека ООН Элизабет Тросселл призвала прекратить нападки на россиян, проживающих за рубежом, из-за ситуации на Украине.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине.