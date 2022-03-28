Генсек ООН Гутерреш прокомментировал высказывание Байдена в адрес Путина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, призвал избегать подобной риторики.

«Я думаю, что нам нужна деэскалация. Военная деэскалация и деэскалация в риторике», — цитирует ТАСС Гутерреша.

В Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.

В Госдепе отметили, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию.

Как пишет газета The Times, новое высказывание президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине может быть самой серьёзной словесной оплошностью в карьере американского лидера.