Генсек ООН Гутерреш прокомментировал высказывание Байдена в адрес Путина

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя высказывание президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, призвал избегать подобной риторики.
Генсек ООН Гутерреш прокомментировал высказывание Байдена в адрес Путина
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

«Я думаю, что нам нужна деэскалация. Военная деэскалация и деэскалация в риторике», — цитирует ТАСС Гутерреша.

В Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.

В Госдепе отметили, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию.

Как пишет газета The Times, новое высказывание президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине может быть самой серьёзной словесной оплошностью в карьере американского лидера.

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