Генсек ООН Гутерреш прокомментировал высказывание Байдена в адрес Путина
- Gettyimages.ru
- © Pacific Press
«Я думаю, что нам нужна деэскалация. Военная деэскалация и деэскалация в риторике», — цитирует ТАСС Гутерреша.
В Кремле заявили, что высказывания Байдена о Путине вызывают тревогу.
В Госдепе отметили, что высказывания Байдена были сделаны «на эмоциях» и не отражают официального политического курса Белого дома.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала ситуацию.
Как пишет газета The Times, новое высказывание президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине может быть самой серьёзной словесной оплошностью в карьере американского лидера.