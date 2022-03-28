В Минобороны Румынии сообщили об обезвреживании дрейфующей мины в Чёрном море
- Gettyimages.ru
- © Maria Moise / EyeEm
«Мина была замечена сегодня утром румынским рыболовецким судном «Олимпус-1», командир которого проинформировал румынские власти по официальным каналам», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняется, начальник штаба ВМФ Румынии отдал приказ о проведении разведывательно-оперативной операции в приморском округе, где была замечена мина.
В результате действий военных мина была обезврежена.
28 марта турецкое Министерство обороны сообщило о ещё одной мине, которую нашли в Чёрном море, на этот раз — у границы с Болгарией.
Перед этим сообщалось, что турецкие военные нашли две мины в Босфоре.
Ранее ФСБ России предупредила, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
При этом якорные мины были произведены ещё в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.
В Министерстве обороны России накануне предупредили, что дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии и Болгарии.