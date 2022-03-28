В Минобороны Румынии сообщили об обезвреживании дрейфующей мины в Чёрном море

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Дрейфующая мина была обнаружена и обезврежена в Чёрном море в 70 км от румынского побережья. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.
В Минобороны Румынии сообщили об обезвреживании дрейфующей мины в Чёрном море
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  • © Maria Moise / EyeEm

«Мина была замечена сегодня утром румынским рыболовецким судном «Олимпус-1», командир которого проинформировал румынские власти по официальным каналам», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, начальник штаба ВМФ Румынии отдал приказ о проведении разведывательно-оперативной операции в приморском округе, где была замечена мина.

В результате действий военных мина была обезврежена.

28 марта турецкое Министерство обороны сообщило о ещё одной мине, которую нашли в Чёрном море, на этот раз — у границы с Болгарией. 

Перед этим сообщалось, что турецкие военные нашли две мины в Босфоре.

Ранее ФСБ России предупредила, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

При этом якорные мины были произведены ещё в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.

В Министерстве обороны России накануне предупредили, что дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии и Болгарии.

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