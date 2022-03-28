Патрушев: США продолжили традиции Третьего рейха в своей военно-биологической деятельности

Россия завершает сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на Украине. Цивилизованный мир увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха», где практиковались «бесчеловечные эксперименты над людьми». Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Такое заявление он сделал на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.

«В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — сказал Патрушев, его слова приводит РИА Новости.

В СК России ранее заявили, что представленные Министерством обороны России данные о биолабораториях на Украине свидетельствуют о системной работе по созданию в этой стране оружия массового поражения, направленной на подрыв безопасности России.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования работ биологических лабораторий.

Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.