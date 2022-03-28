Патрушев: США продолжили традиции Третьего рейха в своей военно-биологической деятельности
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Такое заявление он сделал на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.
«В настоящее время завершаем сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности США на территории Украины. Не сомневаюсь, что она будет сформирована и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала «достойным» продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми», — сказал Патрушев, его слова приводит РИА Новости.
В СК России ранее заявили, что представленные Министерством обороны России данные о биолабораториях на Украине свидетельствуют о системной работе по созданию в этой стране оружия массового поражения, направленной на подрыв безопасности России.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования работ биологических лабораторий.
Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.