Представленные Министерством обороны России данные о биолабораториях на Украине свидетельствуют о системной работе по созданию в этой стране оружия массового поражения, направленной на подрыв безопасности России. Об этом заявил Следственный комитет.

«Озвученные данные свидетельствуют о серьёзной системной работе по созданию оружия массового поражения на Украине и направленной на подрыв безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении СК России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил запросить имеющиеся сведения у Министерства обороны, чтобы изучить их в рамках уголовного дела и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к этой программе.

Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия после того, как 10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Позднее начальник РХБЗ ВС России Игорь Кириллов заявил, что в Харькове совместно с центром Лугара в Тбилиси проводились работы по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, а значит, им есть что скрывать.