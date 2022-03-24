СК изучит данные об источниках финансирования биолабораторий на Украине

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования работ биологических лабораторий под руководством США на Украине.
СК изучит данные об источниках финансирования биолабораторий на Украине
  • РИА Новости

«Председатель СК России поручил проанализировать сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине», — сообщил СК.

Он призвал учесть при расследовании уголовного дела новые данные, опубликованные Министерством обороны России.

Как напомнило ведомство, по имеющимся сведениям, подтверждается причастность Пентагона к разработке компонентов биологического оружия на Украине, а также сообщается, что к реализации программы привлечён ряд крупных организаций, зарегистрированных в США.

Финансированием при этом занимается «в том числе инвестиционный фонд, которым руководит Хантер Байден», сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве также заявили, что представленные Министерством обороны России данные о биолабораториях на Украине свидетельствуют о системной работе по созданию в этой стране оружия массового поражения, направленной на подрыв безопасности России.

24 марта в РХБЗ ВС России заявили, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

В частности, прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками Пентагона, в том числе компанией Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий американского Минобороны по всему миру.

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