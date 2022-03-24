СК изучит данные об источниках финансирования биолабораторий на Украине

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить сведения об источниках финансирования работ биологических лабораторий под руководством США на Украине.

«Председатель СК России поручил проанализировать сведения, касающиеся источников финансирования разработки биологического оружия на Украине», — сообщил СК.

Он призвал учесть при расследовании уголовного дела новые данные, опубликованные Министерством обороны России.

Как напомнило ведомство, по имеющимся сведениям, подтверждается причастность Пентагона к разработке компонентов биологического оружия на Украине, а также сообщается, что к реализации программы привлечён ряд крупных организаций, зарегистрированных в США.

Финансированием при этом занимается «в том числе инвестиционный фонд, которым руководит Хантер Байден», сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве также заявили, что представленные Министерством обороны России данные о биолабораториях на Украине свидетельствуют о системной работе по созданию в этой стране оружия массового поражения, направленной на подрыв безопасности России.

24 марта в РХБЗ ВС России заявили, что к финансированию деятельности биолабораторий на Украине причастен фонд сына президента США Хантера Байдена Rosemont Seneca.

В частности, прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками Пентагона, в том числе компанией Metabiota, которая, наряду с Black and Veach, является основным поставщиком оборудования для биолабораторий американского Минобороны по всему миру.