Политолог Бальбек: ложь и оскорбления стали верными спутниками президента США

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал сообщение The Wall Street Journal о том, что лидер США Джо Байден своими заявлениями в адрес российского президента Владимира Путина может существенно усложнить диалог с Россией по всем вопросам.

«Думаю, что американскому президенту давно пора пригласить советников, которые не прогуливали занятия по этике и хотя бы вкратце прочитали историю государства Российского. Возможно, в этом случае у нас бы нашлись точки соприкосновения и американский президент не получил бы имидж политического хама», — подчеркнул Бальбек.

По его мнению, Байден не до конца осознаёт тот факт, что он является президентом сверхдержавы, однако это «не обеляет и не извиняет политика такого масштаба».

«Ложь, оскорбления, незнание обстановки уже стали верными спутниками американского президента», — добавил эксперт.

При этом политолог отметил, что среди американского и европейского истеблишмента существует достаточное количество здравомыслящих и воспитанных людей.

Ранее в газете The Wall Street Journal был опубликован материал о том, что заявления Байдена в адрес российского коллеги могут существенно усложнить диалог с Россией, а президенту США нужны новые советники в администрации.

В статье говорится, что для Байдена «не было мудро открыто выступать за смену режима» в России.

Также журнал The Atlantic отметил, что президенту США надлежит внимательнее следить за своими публичными заявлениями, особенно в свете украинского кризиса, так как недавние слова главы государства о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти», заставили сотрудников аппарата американского президента «биться головой об стол».