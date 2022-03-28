WSJ: Байден рискует своими заявлениями усложнить диалог с Россией

Президент США Джо Байден своими заявлениями в адрес российского коллеги Владимира Путина может существенно усложнить диалог с Россией по всем вопросам, и ему нужны новые советники в администрации, пишет The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что «почти весь мир, включая собственных советников Байдена, раскритиковал его за конфуз во время речи в Варшаве», в которой он сказал, что Путин «не может оставаться у власти».

Издание советует Байдену пригласить в его администрацию высокопоставленных консерваторов и республиканцев, чтобы получать больший спектр мнений по международным вопросам.

В материале говорится, что для Байдена «не было мудро открыто выступать за смену режима» в России.

Ранее Байден во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины ответил на вопрос журналиста, который спросил, что он думает о Путине, назвав российского лидера «мясником».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил американскому лидеру «пройти медицинское обследование» на фоне заявлений Байдена о руководстве России.