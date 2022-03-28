Власти ФРГ пообещали принять серьёзные меры в случае применения Россией химоружия

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал принять «драматические» меры в случае применения Россией химического или биологического оружия на Украине.

«Применение биологического или химического оружия не должно случиться», — цитирует его заявление РИА Новости.

Он добавил, что обсуждал этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Это повлекло бы тяжелейшие последствия, и мы едины в том, что отреагируем драматическими мерами», — подчеркнул канцлер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса планируют предоставить Украине технические средства, «способные определять химические и биологические атаки».

24 марта стало известно, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.