Власти ФРГ пообещали принять серьёзные меры в случае применения Россией химоружия
«Применение биологического или химического оружия не должно случиться», — цитирует его заявление РИА Новости.
Он добавил, что обсуждал этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
«Это повлекло бы тяжелейшие последствия, и мы едины в том, что отреагируем драматическими мерами», — подчеркнул канцлер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса планируют предоставить Украине технические средства, «способные определять химические и биологические атаки».
24 марта стало известно, что эксперты Вооружённых сил России выявили новые факты причастности Минобороны США к разработке биологического оружия на Украине.